За последний год в России зафиксировали почти 40 тысяч дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали не водители автомобилей, а пешеходы. Переход дороги в неположенном месте или на красный свет нередко приводит и к смертельным случаям, причём как самих пешеходов, так и автолюбителей. Один из недавних случаев произошёл в Нижневартовске. Там мужчина уверенной походкой переходил перекрёсток по диагонали и на красный свет. После столкновения с автомобилем его с тяжёлыми травмами увезли в больницу.

Избежать подобных ситуаций или хотя бы для начала их сократить, по мнению проекта "20 идей по развитию России", поможет внедрение систем видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушения ПДД пешеходами. Нам всем уже стало привычно, когда штрафы за превышение скорости или за пересечение сплошной автоматически выписываются и приходят на почту водителям. Здесь предполагается та же логика.

Подобная система уже работает в Китае с 2017 года. Штрафы там невысокие: за нарушение правил пешеходами законодательство предусматривает дисциплинарное предупреждение или штраф в размере 5–50 юаней (55–550 рублей) — зато если попался, то точно заплатишь. В Шэньчжэне, например, тот, кто попал на камеру при неправильном пересечении дороги, сразу же получает текстовое сообщение на свой мобильный телефон со штрафом. Более того, на оживлённых перекрёстках города установили большие мониторы, которые высвечивают фотографию, имя, фамилию и государственный идентификационный номер нарушителя. Таким образом, нерадивый пешеход получает не только штраф, но и общественное порицание.

Фото с дорог Шэньчжэня. Фото © varlamov.ru / Илья Варламов

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает внедрить автоматические штрафы для пешеходов через использование видеокамер с функцией распознавания лиц. Их предполагается установить в первую очередь на оживлённых перекрёстках и в местах, где происходят наиболее частые правонарушения. Если камера зафиксировала нерадивого пешехода впервые и он не создал помех в движении транспорта, то в качестве профилактической меры предлагается отправить нарушителя на онлайн-курсы по правилам дорожного движения. Тогда система сможет автоматически высылать нарушителю инструкцию по их прохождению на базе правительственных электронных ресурсов и инструкцию по оплате штрафа, если нарушитель отказывается пройти курсы в указанный срок.

С технической точки зрения идея вполне реализуема. Россия после Китая и США входит в тройку лидеров по количеству установленных видеокамер. А в Москве, например, уже внедряют нейросеть, которая будет получать данные с камер, обнаруживающих лица и фиксирующих аварии, а также другие различные инциденты.

Автор проекта "20 идей по развитию России" надеется на законодательную поддержку этих мер со стороны государства, что позволит постепенно искоренить привычку переходить проезжую часть вне рамок ПДД, а со временем это положительно скажется на сокращении числа трагических случаев смертности и травматизма на дорогах по вине пешеходов.