В Новосибирске вызвали спасателей из-за застрявшего в раковине кота
На вызволение животного ушло несколько минут. Питомец всё это время возмущённо мяукал.
Фото © VK / Спасатели МАСС
В Новосибирске коту, лапа которого застряла в сливе кухонной раковины, понадобилась помощь квалифицированных спасателей. Ночью в муниципальную аварийно-спасательную службу позвонил молодой человек и сообщил о бедственном положении усатого.
"Прибыв на место, спасатели осмотрели лапу кота. Было принято решение перекусить металл с помощью слесарного инструмента. Укутав кота тряпками, чтобы он не поцарапал руки и не повредил себе лапу, спасатели аккуратно сняли металлический диск", — рассказали в паблике "Спасатели МАСС".
Для решения проблемы понадобилось несколько минут. Кот всё это время недовольно мяукал. Сразу после завершения операции по спасению он очень быстро убежал в другую комнату.
Как рассказывал Лайф, ранее учёные выяснили, что коты мысленно определяют местоположение хозяев по голосу. Такой вывод исследователи сделали по результатам эксперимента, в котором приняло участие 50 питомцев. Себя пушистики выдали, шевеля ушами и меняя направление головы.
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