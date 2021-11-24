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В Новосибирске вызвали спасателей из-за застрявшего в раковине кота

На вызволение животного ушло несколько минут. Питомец всё это время возмущённо мяукал.

24 ноября, 03:44
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mass54?z=photo-90881902_457256975/wall-90881902_36783" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спасатели МАСС</a></p>

Фото © VK / Спасатели МАСС

В Новосибирске коту, лапа которого застряла в сливе кухонной раковины, понадобилась помощь квалифицированных спасателей. Ночью в муниципальную аварийно-спасательную службу позвонил молодой человек и сообщил о бедственном положении усатого.

"Прибыв на место, спасатели осмотрели лапу кота. Было принято решение перекусить металл с помощью слесарного инструмента. Укутав кота тряпками, чтобы он не поцарапал руки и не повредил себе лапу, спасатели аккуратно сняли металлический диск", — рассказали в паблике "Спасатели МАСС".

Для решения проблемы понадобилось несколько минут. Кот всё это время недовольно мяукал. Сразу после завершения операции по спасению он очень быстро убежал в другую комнату.

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Как рассказывал Лайф, ранее учёные выяснили, что коты мысленно определяют местоположение хозяев по голосу. Такой вывод исследователи сделали по результатам эксперимента, в котором приняло участие 50 питомцев. Себя пушистики выдали, шевеля ушами и меняя направление головы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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