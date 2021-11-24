В Новосибирске вызвали спасателей из-за застрявшего в раковине кота

В Новосибирске коту, лапа которого застряла в сливе кухонной раковины, понадобилась помощь квалифицированных спасателей. Ночью в муниципальную аварийно-спасательную службу позвонил молодой человек и сообщил о бедственном положении усатого.

"Прибыв на место, спасатели осмотрели лапу кота. Было принято решение перекусить металл с помощью слесарного инструмента. Укутав кота тряпками, чтобы он не поцарапал руки и не повредил себе лапу, спасатели аккуратно сняли металлический диск", — рассказали в паблике "Спасатели МАСС".

Для решения проблемы понадобилось несколько минут. Кот всё это время недовольно мяукал. Сразу после завершения операции по спасению он очень быстро убежал в другую комнату.