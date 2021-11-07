15 очаровательных питомцев, которые одним взглядом заставляют хозяев простить им всё

"Вот ЭТО я называю щенячьими глазками

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"Знакомьтесь, это Зефирчик. У него безумно голубые глаза"

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"Ну вы только посмотрите на эту милоту!"

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"Мой друг нашёл этого котёнка в коробке на улице. Есть идеи, что это за порода?"

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"На днях притащила эту малышку к себе домой. А теперь главный вопрос: как мы её назовём?"

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"С днём рождения, наше одноглазое чудо!"

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"Вы даже не представляете, как я люблю его сумасшедшие глаза!"

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"Маленький Скуби смотрит своими глазёнками мне прямо в самое сердце"

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"Её глаза словно спокойные воды озёр... Звучит как пошлый подкат, но зато это чистая правда"

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"Я тебя люблю! Эти глаза, эта улыбка — чистое счастье"

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"Посмотри мне прямо в глаза. Что ты в них видишь?"

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"Недавно моя собака повредила глаз, и вот как мы спасаем её во время прогулок"

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"Мой мохнатый друг немного косит, но это ему чертовски идёт"

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"У этого далматина на глазах пятнышки в форме сердец..."

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"Эта красотка выглядит словно героиня диснеевского мультика"