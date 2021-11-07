15 очаровательных питомцев, которые одним взглядом заставляют хозяев простить им всё
Какие-то коты добиваются своего мяуканьем, кто-то — угрозами, некоторые ластятся, а этим вот достаточно одного взгляда.
"Вот ЭТО я называю щенячьими глазками
"Знакомьтесь, это Зефирчик. У него безумно голубые глаза"
"Ну вы только посмотрите на эту милоту!"
Кадр из видео © Reddit / Aww
"Мой друг нашёл этого котёнка в коробке на улице. Есть идеи, что это за порода?"
"На днях притащила эту малышку к себе домой. А теперь главный вопрос: как мы её назовём?"
"С днём рождения, наше одноглазое чудо!"
"Вы даже не представляете, как я люблю его сумасшедшие глаза!"
"Маленький Скуби смотрит своими глазёнками мне прямо в самое сердце"
"Её глаза словно спокойные воды озёр... Звучит как пошлый подкат, но зато это чистая правда"
"Я тебя люблю! Эти глаза, эта улыбка — чистое счастье"
"Посмотри мне прямо в глаза. Что ты в них видишь?"
"Недавно моя собака повредила глаз, и вот как мы спасаем её во время прогулок"
"Мой мохнатый друг немного косит, но это ему чертовски идёт"
"У этого далматина на глазах пятнышки в форме сердец..."
"Эта красотка выглядит словно героиня диснеевского мультика"
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