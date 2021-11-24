Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации

В России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит CoViD-19.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", — приводит ТАСС цитату из письма.

Его авторы отмечают, что если адресаты после посещения больниц изменят своё мнение, "меньше людей будет умирать". Среди подписавшихся под посланием главные врачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, а также Денис Гусев — главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, медики из Самары, Краснодара, Сочи, ХМАО, Коми.

Адресовано же письмо как в целом противникам вакцинации, так и определённым людям. Среди них лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие.