На Сахалине спасли застрявшую на берегу семью из Африки
Гости острова отправились смотреть маяк и не смогли выдвинуться в обратный путь — внедорожник застрял в песке.
Фото © Instagram / adm_uglegorsk
Семья из Африки, путешествуя по миру и проехав более 120 стран и 600 тысяч километров, добралась до Сахалина и застряла в песке в Углегорском районе. Их внедорожник Land Rover пришлось вытаскивать из песка УАЗиком.
Как говорится в сообщении на странице районной администрации в "Инстаграме", в середине ноября Дин Эйден с супругой и дочерью девяти лет прибыли на Сахалин. В минувший вторник семья ездила на маяк, расположенный на мысе Ламанон. После осмотра местной достопримечательности гости на машине спустились на берег моря, но песок оказался слишком сухим и рыхлым, и они застряли. Пришлось набирать номер экстренной службы 112. Вызов переадресовали на отдел ГО и ЧС администрации района. Через некоторое время к туристам прибыл местный житель Владимир на УАЗе. Он не без труда вызволил путешественников из песчаного плена.
"С одной стороны, как бы реклама дефендера, с другой — антиреклама", — шутят в комментариях в местных СМИ сахалинцы. "Углегорский район очень гостеприимный! Крепко "обнял"!", — пишут читатели.
Ранее Лайф писал, что российская семья с детьми застряла в открытом океане из-за ограничений по ковиду.
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