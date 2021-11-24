На Сахалине спасли застрявшую на берегу семью из Африки

Семья из Африки, путешествуя по миру и проехав более 120 стран и 600 тысяч километров, добралась до Сахалина и застряла в песке в Углегорском районе. Их внедорожник Land Rover пришлось вытаскивать из песка УАЗиком.

Как говорится в сообщении на странице районной администрации в "Инстаграме", в середине ноября Дин Эйден с супругой и дочерью девяти лет прибыли на Сахалин. В минувший вторник семья ездила на маяк, расположенный на мысе Ламанон. После осмотра местной достопримечательности гости на машине спустились на берег моря, но песок оказался слишком сухим и рыхлым, и они застряли. Пришлось набирать номер экстренной службы 112. Вызов переадресовали на отдел ГО и ЧС администрации района. Через некоторое время к туристам прибыл местный житель Владимир на УАЗе. Он не без труда вызволил путешественников из песчаного плена.