Клишас заявил о намерении СФ поддержать крупные штрафы за рекламу поддельных справок
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. Нарушившие его граждане должны будут заплатить до 200 тысяч рублей, должностные лица — до 500 тысяч, а юрлица — до 1 миллиона.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Совет Федерации собирается поддержать предложение Минздрава РФ о введении административной ответственности со штрафами до пяти миллионов рублей за распространение в СМИ и Сети информации, которая содержит предложения о продаже поддельных медицинских документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.
"Да, Совет Федерации поддержит такое предложение", — сообщил сенатор.
Согласно проекту федерального закона, для граждан штраф составит 100–200 тысяч рублей, для должностных лиц — 200–500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также за повторное нарушение граждане обязаны будут заплатить 200–300 тысяч рублей, должностные лица — 500–700 тысяч рублей, а юрлица — до пяти миллионов рублей. Если проект примут, то закон вступит в силу, как предполагается, с 1 марта 2022 года.
Ранее адвокат рассказал, что грозит купившим фальшивые сертификаты о вакцинации россиянам. Если по вине нарушителей кто-то умер, то им светит до пяти лет тюрьмы, отметил эксперт. При этом уточнил, что на практике это доказать практически невозможно.
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