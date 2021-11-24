Клишас заявил о намерении СФ поддержать крупные штрафы за рекламу поддельных справок

Совет Федерации собирается поддержать предложение Минздрава РФ о введении административной ответственности со штрафами до пяти миллионов рублей за распространение в СМИ и Сети информации, которая содержит предложения о продаже поддельных медицинских документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

"Да, Совет Федерации поддержит такое предложение", — сообщил сенатор.

Согласно проекту федерального закона, для граждан штраф составит 100–200 тысяч рублей, для должностных лиц — 200–500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также за повторное нарушение граждане обязаны будут заплатить 200–300 тысяч рублей, должностные лица — 500–700 тысяч рублей, а юрлица — до пяти миллионов рублей. Если проект примут, то закон вступит в силу, как предполагается, с 1 марта 2022 года.