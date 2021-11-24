SSJ-100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска

Прилетевший из Челябинска самолёт Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска на расстояние приблизительно 30 метров. Всё произошло в дневное время, передаёт пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

На борту воздушного судна находилось почти 90 человек — 81 пассажир и шесть членов экипажа, к счастью, никто не пострадал.

Фото © VK/zapsibsut

Как уточняется в релизе, следователи проводят доследственную проверку. Они дадут оценку действиям членов экипажа, наземных служб авиагавани. На место происшествия выехала следственная группа, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото © VK/zapsibsut