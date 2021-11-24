SSJ-100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска
На борту лайнера находилось шесть членов экипажа и 81 пассажир, никто из них не пострадал.
Прилетевший из Челябинска самолёт Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска на расстояние приблизительно 30 метров. Всё произошло в дневное время, передаёт пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.
На борту воздушного судна находилось почти 90 человек — 81 пассажир и шесть членов экипажа, к счастью, никто не пострадал.
Как уточняется в релизе, следователи проводят доследственную проверку. Они дадут оценку действиям членов экипажа, наземных служб авиагавани. На место происшествия выехала следственная группа, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
Накануне, 23 ноября, Лайф писал, что следовавший из Саранска в Москву SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. На борту воздушного судна находилось 58 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.
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