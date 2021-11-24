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SSJ-100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска

На борту лайнера находилось шесть членов экипажа и 81 пассажир, никто из них не пострадал.

24 ноября, 07:21
<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/zapsibsut?w=wall-130187044_1530" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zapsibsut</a></p>

Фото © VK/zapsibsut

Прилетевший из Челябинска самолёт Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска на расстояние приблизительно 30 метров. Всё произошло в дневное время, передаёт пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

На борту воздушного судна находилось почти 90 человек — 81 пассажир и шесть членов экипажа, к счастью, никто не пострадал.

Фото © VK/zapsibsut

Фото © VK/zapsibsut

Как уточняется в релизе, следователи проводят доследственную проверку. Они дадут оценку действиям членов экипажа, наземных служб авиагавани. На место происшествия выехала следственная группа, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото © VK/zapsibsut

Фото © VK/zapsibsut

Летевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево

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Накануне, 23 ноября, Лайф писал, что следовавший из Саранска в Москву SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. На борту воздушного судна находилось 58 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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