Брат-2077. Вышел настоящий шедевр с Данилой Багровым в стиле Cyberpunk

Cyberpunk 2077 — игра, которая годами будоражила фантазии геймеров по всему миру. Анонсировали её ещё в 2012-м, а первая сборка вышла только в конце 2020-го! Миллионные продажи и... разочарование — чего стоят одни только постоянные глюки. Но постсоветский геймер нашёл и позитивные стороны. Когда "Киберпанк" всё-таки выпустили в свет, многие наши соотечественники заподозрили, что кто-то из создателей игры — большой любитель фильмов Балабанова. Объясняем, в чём дело.

Фото © Twitter / yORNjKzE9aarGLY, Unsplash / Florian Olivo

Пользователи заметили отсылки к легендарному фильму "Брат". Так, перемещаясь по игровому миру, можно услышать культовые фразы из уст персонажей: "Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней", "Мы гангстеры? — Нет, мы русские", и это — далеко не весь список. Отечественные творцы вдохновились этими отсылками. YouTube-креатор Nikten пофантазировал, что бы было, если бы персонаж Сергея Бодрова попал в игру. Это нужно видеть своими глазами.

Видео © YouTube/Nikten

Как такового сюжета в ролике нет. Сначала Данила Багров гуляет по футуристичному мегаполису, пестрящему рекламой. Он подходит к лавке, просит альбом "Крылья" российской группы Nautilus Pompilius. Торгаш предлагает только диск Джонни Сильверхенда — внутриигрового музыканта, чья внешность была скопирована с Киану Ривза. Дальше — лишь динамичный трек и разборки, в которых автор ролика (на удивление) бесшовно объединил кадры геймплея киберпанка и "Брата".

Кадр из видео © YouTube/Nikten

Видео появилось на канале Nikten ещё в начале октября и за полтора месяца набрало всего четыре тысячи просмотров. Ближе к концу ноября ролик всё-таки попал на глаза большому зрителю. За сутки его посмотрело около тысячи человек, а в комментариях пользователи Сети оставляют свои восхищения работой, которую проделал автор.

Кайф. Рано или поздно твои труды заметят массы. Делай ещё russianvoodoo

Я собирался делать подобное видео! Хорошо, что решил проверить в поиске, не сделал ли его кто уже. Отлично получилось! eli_handle_b․wav