В России есть как минимум один сотрудник ГИБДД, которому хочется предъявить права

Ваши документы!

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

Знакомьтесь, Камилла Насырова — сотрудница Управления ГИБДД МВД РФ по Республике Татарстан. Девушка имеет звание лейтенанта полиции.

Работа, такая работа

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

Камилла активно ведёт свою страницу в "Инстаграме", куда регулярно выкладывает посты с рабочего места. Судя по этим фото, в Татарстане гаишники при приёме на работу проходят серьёзный кастинг.

Боевая девчонка

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

Ангельская внешность не должна вводить в заблуждение: в случае чего девушка поставит на место любого нарушителя ПДД. А ещё занятия боксом — отличный повод для селфи.

Стрелы Камиллы

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

У лихачей на дорогах нет шансов, ведь Камилла умеет стрелять не только из табельного оружия, но и из лука. Впрочем, её стрелы чаще всего попадают в сердца влюблённых подписчиков.

Слово хейтерам

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

В это трудно поверить, но у нашей героини есть и хейтеры. Одно из её видео в "Инстаграме" набрало более 80 тысяч просмотров, и в комментариях под ним злопыхатели предположили, что девушку взяли в ГИБДД "не для того, чтобы работать".

Доказательство профпригодности

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

Сомнения комментаторов явно необоснованны, ведь если просьба предъявить водительское удостоверение будет сопровождаться таким взглядом, то рука потянется за правами автоматически.

Супероружие лейтенанта Насыровой

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

На дороге с Камиллой лучше не встречаться. Под воздействием её чар придётся сознаться во всех нарушениях, причём даже в тех, которые ещё не случились.

Вопреки стереотипам

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

Кстати, лейтенант Насырова не только красавица, но ещё и умница. Она часто постит обложки прочитанных книг. И одной из последних стала культовая работа современного философа и эксперта по искусственному интеллекту Элиезера Юдковского "Гарри Поттер и методы рационального мышления".

Пример для подражания

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla

В руках у Камиллы кубок за победу на конкурсе "Автоледи-2021". Она личным примером показывает водителям, что нужно знать ПДД, безопасно управлять автомобилем и как позировать перед камерой.

Дилемма нарушителя

Фото © Instagram / nasyrova_kamilla