В России есть как минимум один сотрудник ГИБДД, которому хочется предъявить права
Девушка-полицейский из Казани совсем не похожа на типичного автоинспектора: она выглядит как фотомодель и увлекается современной философией.
Ваши документы!
Знакомьтесь, Камилла Насырова — сотрудница Управления ГИБДД МВД РФ по Республике Татарстан. Девушка имеет звание лейтенанта полиции.
Работа, такая работа
Камилла активно ведёт свою страницу в "Инстаграме", куда регулярно выкладывает посты с рабочего места. Судя по этим фото, в Татарстане гаишники при приёме на работу проходят серьёзный кастинг.
Боевая девчонка
Ангельская внешность не должна вводить в заблуждение: в случае чего девушка поставит на место любого нарушителя ПДД. А ещё занятия боксом — отличный повод для селфи.
Стрелы Камиллы
У лихачей на дорогах нет шансов, ведь Камилла умеет стрелять не только из табельного оружия, но и из лука. Впрочем, её стрелы чаще всего попадают в сердца влюблённых подписчиков.
Слово хейтерам
В это трудно поверить, но у нашей героини есть и хейтеры. Одно из её видео в "Инстаграме" набрало более 80 тысяч просмотров, и в комментариях под ним злопыхатели предположили, что девушку взяли в ГИБДД "не для того, чтобы работать".
Доказательство профпригодности
Сомнения комментаторов явно необоснованны, ведь если просьба предъявить водительское удостоверение будет сопровождаться таким взглядом, то рука потянется за правами автоматически.
Супероружие лейтенанта Насыровой
На дороге с Камиллой лучше не встречаться. Под воздействием её чар придётся сознаться во всех нарушениях, причём даже в тех, которые ещё не случились.
Вопреки стереотипам
Кстати, лейтенант Насырова не только красавица, но ещё и умница. Она часто постит обложки прочитанных книг. И одной из последних стала культовая работа современного философа и эксперта по искусственному интеллекту Элиезера Юдковского "Гарри Поттер и методы рационального мышления".
Пример для подражания
В руках у Камиллы кубок за победу на конкурсе "Автоледи-2021". Она личным примером показывает водителям, что нужно знать ПДД, безопасно управлять автомобилем и как позировать перед камерой.
Дилемма нарушителя
Ну что, согласитесь на штраф или попытаетесь договориться?
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