Замглавы центра Гамалеи объяснил необходимость создания вакцины от ковида для детей

Коронавирус может быть опасен для детей младшего и старшего возраста, поэтому есть необходимость в создании вакцины от ковида для них. Об этом сообщил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в беседе с RT.

По его словам, следует чётко понимать, что CoViD-19 наиболее опасен для пожилых, это возрастные группы 65+, 70+. Причём наибольшая смертность фиксируется именно в данной категории. Тем не менее и дети могут тяжело болеть.

"<...> Среди деток тоже бывают всякие случаи, и детки тяжело тоже могут болеть. Поэтому, собственно, чтобы закрывать и эту часть популяции, создаётся вакцина", — заявил Логунов.

Что касается первой и второй фаз испытаний вакцины "Спутник М" для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, их задачей были подбор дозы и безопасность, отметил специалист. По его словам, по ним есть информация. Так, подобрана "полностью безопасная доза для детей — 1/5 взрослой дозы". Логунов подчеркнул, что младшие пациенты переносят вакцинацию очень хорошо. Причём информация по препарату была предоставлена как национальному регулятору, так и в Независимый комитет по мониторингу данных.

"То есть везде эти данные признаны не просто убедительными, а очень убедительными. Поэтому, собственно, третья фаза и стартовала. И показана иммуногенность высокая у деток. И здесь иммуногенность даже выше, средние биометрические значения, медианные значения титров выше, чем во взрослой популяции", — объяснил эпидемиолог, добавив, что в этом нет ничего удивительного, поскольку дети с интактной иммунной системой, активной, очень хорошо реагируют на вакцинацию.