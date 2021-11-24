В России число желающих подрабатывать на пенсии за год выросло на 22%

В России число желающих работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% относительно показателей прошлого года. При этом более четверти опрошенных россиян собираются попробовать себя в новой сфере. Такие данные приводят аналитики сайта "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, пишет РБК.

В опросе приняло участие более шести тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Исследование было проведено в ноябре 2021 года. Так, на пенсии собираются работать или подрабатывать 61% респондентов. Причём в 2020 году на этот же вопрос ответили положительно 39%. Вместе с тем оказалось, что 27% опрошенных хотят посвятить себя заботам о семье, 23% — тратить время лишь на себя. Также 16% участников опроса собираются путешествовать, 13% — заниматься самообразованием, а 4% россиян планируют стать блогерами.

Чаще всего о желании продолжить трудовую деятельность на пенсии заявляли работники промышленности (69%), реже — маркетологи (48%). Также 23% россиян ответили, что не собираются работать или подрабатывать после 60–65 лет, а 37% хотели бы продолжить деятельность в своей сфере. Кроме того, консультировать по своей специальности собираются 13%, сменить сферу деятельности хотят 27%. При этом изменить свою специальность планируют 32% работников транспорта и логистики, 29% — сферы образования, 27% финансистов и 26% представителей промышленности.

Отмечается, что 40% россиян не собираются выходить на пенсию, пока будут силы работать или подрабатывать, а в положенный срок уйти на заслуженный отдых планируют 23%. Также 21% респондентов хотят завершить карьеру в 55–60 лет, 16% — в 50 лет, из которых большинство — медработники.

22% опрошенных хотят получать на пенсии более 100 тысяч рублей. Причём самые высокие ожидания у маркетологов (37%), финансистов (36%) и IT-специалистов (33%). А 86% россиян ответили, что хотели бы получать от работодателя дополнительные выплаты. Стоит также отметить, что 5% респондентов сообщили, что их устроит пенсия до 20 тысяч рублей.