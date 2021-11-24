Лайф узнал о состоянии раненной в лицо ножом жительницы Кубани. Видео © LIFE

Жительница Апшеронска Краснодарского края, которой муж вогнал в нос нож, находится в стабильном состоянии. Женщина идёт на поправку и уже перенесла операцию по удалению инородного предмета. Лайф побывал в больнице, где находится пострадавшая, пообщался с ней и медперсоналом.

Как говорят медики, хирургическое вмешательство прошло успешно: у женщины была повреждена только носовая перегородка, а сам нож вошёл неглубоко, жизненно важные органы не были задеты. Врачи отмечают, что пострадавшая не погибла от болевого шока лишь благодаря алкогольному опьянению.

После проведённой операции по извлечению ножа женщина, по информации медработников ЦРБ, чувствует себя нормально, угроза её жизни отсутствует. Сама жительница Кубани подробности инцидента помнит смутно. По её словам, она работала у себя в теплице, после чего села за обеденный стол, а дальше в памяти пострадавшей остался лишь фрагмент, как она просит вызвать скорую помощь.

В отношении супруга пострадавшей возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.