В России создадут центр поддержки проблемных подростков
Как отметила омбудсмен Львова-Белова, нужно изменить законодательную базу, чтобы такие организации могли появиться в регионах в виде государственных и некоммерческих.
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что в России планируется создать центр поддержки подростков с деструктивными и суицидальными наклонностями. Об этом она сообщила в ходе рабочей поездки в Новосибирск.
"Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, — создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями", — приводит ТАСС слова омбудсмена.
Львова-Белова сообщила о необходимости провести работу по изменению законодательной базы. Это нужно, чтобы подобные центры могли появляться и в регионах — как в виде государственных, так и в виде некоммерческих организаций. Омбудсмен подчеркнула, что таким образом услугами этих объектов смогут воспользоваться подростки и их родители.
Ранее психологи перечислили "тревожные звоночки" в поведении подростка. При ярко выраженных признаках угнетённого состояния родителям советуют не тянуть и обратиться к психиатру.
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