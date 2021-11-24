В России создадут центр поддержки проблемных подростков

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что в России планируется создать центр поддержки подростков с деструктивными и суицидальными наклонностями. Об этом она сообщила в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

"Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, — создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями", — приводит ТАСС слова омбудсмена.

Львова-Белова сообщила о необходимости провести работу по изменению законодательной базы. Это нужно, чтобы подобные центры могли появляться и в регионах — как в виде государственных, так и в виде некоммерческих организаций. Омбудсмен подчеркнула, что таким образом услугами этих объектов смогут воспользоваться подростки и их родители.