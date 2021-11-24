Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером 24 ноября
А утром в этот день движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.
Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко
В Москве вечером 24 ноября прогнозируют пробки в 8–9 баллов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своём телеграм-канале.
Так, согласно опубликованным данным, утром и днём загруженность дорог оценивается в 5–6 баллов. При этом на начало дня движение особенно затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госавтоинспекции назвали самое аварийное время в Москве. Отмечается, что негативными факторами является высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период.
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