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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером 24 ноября

А утром в этот день движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

24 ноября, 05:41
<p>Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко</p>

Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

В Москве вечером 24 ноября прогнозируют пробки в 8–9 баллов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своём телеграм-канале.

Так, согласно опубликованным данным, утром и днём загруженность дорог оценивается в 5–6 баллов. При этом на начало дня движение особенно затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Госавтоинспекции назвали самое аварийное время в Москве. Отмечается, что негативными факторами является высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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