Диетолог Гинзбург рассказал, чем не советует утолять жажду зимой

Не стоит менять осенью и зимой свой питьевой режим. Как отмечает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, организм сам подскажет, сколько жидкости ему нужно и когда. Жажду он рекомендует утолять простой водой, зелёным чаем или морсами без сахара.

"Сладкие, сахаросодержащие или, наоборот, солёные напитки, такие как рассол, не могут восполнять потребность в воде. Ещё я бы не советовал использовать молоко и молочные напитки для утоления жажды", — заявил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

Диетолог предупреждает, что любой напиток, в котором содержатся питательные вещества, считается не жидкостью, а, скорее, едой. Пытаясь утолить таким способом жажду, можно набрать лишних калорий.

"Что касается минеральной воды, для утоления жажды подходит только столовая. Там небольшая минерализация, и это идёт только нам на пользу: немного калия, магния, хлора. А лечебная и лечебно-столовая минеральная вода может нанести вред здоровому человеку", — объяснил Михаил Гинзбург.

Врач также не советует поздней осенью и зимой употреблять холодные напитки. В условиях пандемии лишняя нагрузка на слизистые оболочки верхних дыхательных путей повышает риск развития вирусных заболеваний, в том числе и ковида.