Фотографии советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева, сделанные с разницей в четыре года, удивили американцев. Снимками поделились на форуме Reddit, за короткое время публикация собрала сотни комментариев.

В них американцы соглашаются с мнением автора поста о том, что война сильно меняет людей. Судя по фото, Кобытев за четыре года будто постарел сразу лет на двадцать. На его лице появились глубокие морщины, взгляд стал испуганным.

"Перемена в глазах просто пугающая", — пишет BuckFuddy82.

Другие пользователи заметили, что если на первом снимке Кобытеву можно было дать не больше 19 лет, то на втором — не меньше 45.

"Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте", — отмечает Meme-Man-Dan.

"Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война — это ужасно", — подчеркнул Reasonable_Motor8490.

Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941 году он окончил Киевский художественный институт и отправился на фронт добровольцем. Он был в концлагере "Хорольская яма", войну закончил в Дрездене. Художник награждён орденом Красной Звезды.