"Этот человек видел худшее": Фото советского солдата до и после войны поразило американцев
За четыре года мужчина очень сильно изменился: на его лице появились морщины, стал другим взгляд.
Фото © Reddit / r/oddlyterrifying
Фотографии советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева, сделанные с разницей в четыре года, удивили американцев. Снимками поделились на форуме Reddit, за короткое время публикация собрала сотни комментариев.
В них американцы соглашаются с мнением автора поста о том, что война сильно меняет людей. Судя по фото, Кобытев за четыре года будто постарел сразу лет на двадцать. На его лице появились глубокие морщины, взгляд стал испуганным.
"Перемена в глазах просто пугающая", — пишет BuckFuddy82.
Другие пользователи заметили, что если на первом снимке Кобытеву можно было дать не больше 19 лет, то на втором — не меньше 45.
"Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте", — отмечает Meme-Man-Dan.
"Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война — это ужасно", — подчеркнул Reasonable_Motor8490.
Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941 году он окончил Киевский художественный институт и отправился на фронт добровольцем. Он был в концлагере "Хорольская яма", войну закончил в Дрездене. Художник награждён орденом Красной Звезды.
А ранее Лайф рассказывал, что американцев шокировали портянки советских солдат. Автор статьи отметил, что традиция носить такую замену носкам продержалась очень долго.
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