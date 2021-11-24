Общественник Петров предложил объединить документы россиян в один

Общегражданский паспорт гражданина, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН следует объединить в единый документ нового образца. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Как пишет RT, в обращении на имя председателя правительства Михаила Мишустина общественник подчёркивает, что не стоит пугаться смены облика гражданского документа. Тем более что сейчас физические бумаги уступают место цифровым. Петров отмечает, что всё больше стран и государств приходит к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов.

"В данной связи прошу вас оценить идею о соединении общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца", — говорится в тексте обращения.