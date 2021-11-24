Проценко: Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить

Главный врач московской ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что для того, чтобы остановить пандемию, необходимо действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя открытое письмо врачей 11 больниц, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

"Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5-й, 6-й, 7-й... волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо", — отметил Проценко.

Он также пригласил всех, кто не верит в серьёзность происходящего, посетить "красные зоны" ковидных больниц, чтобы своими глазами увидеть, "как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха", и услышать истории пациентов, которые поверили не врачам. Медик подчеркнул, что сейчас мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек — и страшно то, к каким последствиям это может привести.

"Идёт самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении", — написал главврач больницы в Коммунарке.

Он добавил, что после посещения "красных зон" противники вакцинации и ограничительных мер изменят своё отношение к происходящему и будут "на стороне здравого медицинского смысла".