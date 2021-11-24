Пьяный житель Тюмени насмерть сбил двух дорожных рабочих

Пьяный житель Тюмени насмерть сбил дорожных рабочих. Видео © VK / ДТП в Тюмени

Пьяный житель Тюмени сбил на BMW двух дорожных рабочих, которые скончались на месте. Авария произошла в ночь на 23 ноября в районе Федюнинского, 54 (объездная дорога). Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по области в беседе с Ura.ru.

"Водитель 1987 года рождения был пьян, проверка показала 1,38 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — сообщил собеседник агентства.

На кадрах, которые сняли очевидцы на месте ДТП, видно, что водитель сидит за рулём разбитого автомобиля. На дороге лежат тела рабочих. Одному из погибших был 61 год, а второму — около 30-35 лет, точный возраст пока неизвестен, но его личность установлена. Как рассказали свидетели произошедшего, удар был такой силы, что тела жертв аварии буквально разорвало на части.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, за рулём BMW находился замначальника следственного отдела. Отмечается, что рабочие чистили снег на трассе. При этом были выставлены дорожные знаки и мигали лампочки, сигнализирующие о проведении работ.