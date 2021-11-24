В США стартовала ракета Falcon 9 с зондом для защиты Земли от астероидов. Видео © Twitter / SpaceX

В Калифорнии с базы Космических сил США Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с космическим зондом-камикадзе DRAT, который должен врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от столкновения с космическими объектами. Прямую трансляцию ведёт NASA.

Как сообщили накануне в SpaceX, это первая межпланетная миссия компании для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Корабль отправляется на встречу с небольшим околоземным астероидом Диморф, который вращается вокруг более крупного — Дидима. Диаметр космического тела составляет около 150 метров, он не представляет опасности для планеты.

По расчётам NASA, встреча зонда с астероидом должна состояться через десять месяцев после старта, ориентировочно в конце сентября следующего года. Аппарат, вес которого составляет 633 килограмма, врежется в Диморф на скорости около 24 тысяч километров в час, чтобы изменить его траекторию движения.