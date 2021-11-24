"Мы ещё не готовы к полётам": Директор NASA случайно проговорился, что США, возможно, не были на Луне Миссия "Артемида" переносится "вправо" на неопределённый срок. Но, если США не могут быстро полететь на Луну, как они смогли это сделать несколько десятков лет назад? 23 ноября, 21:40 Фото © Corbis via Getty Images

Почему американцы не были на Луне?

На одном из недавних брифингов директор NASA Билл Нельсон заявил, что агентству придётся перенести высадку астронавтов на спутник Земли на 2025 год. "Мы ещё не готовы к полётам", — заявил он. Попутно он раскритиковал программу бывшего президента США Дональда Трампа, согласно которой они должны были сделать это ещё раньше. По словам директора NASA, этот вопрос нужно решать поэтапно: сначала корабль "Артемида-1" в 2022 году полетит к Луне без экипажа, а потом — всё остальное.

В случае успеха "Артемида-2" уже с экипажем отработает на лунной орбите необходимые операции, спустит лунный модуль на поверхность, а затем вернётся на корабль обратно. Если и здесь всё пройдёт гладко, в 2025 году астронавты полетят на Луну. Оговорка косвенно свидетельствует о том, что ни на какой Луне в 1969 году американцы не были, раз всё так сложно.

Фото © ESA

Почему-то только сейчас, при нынешнем развитии техники, возникла необходимость в комплексной проверке ракетного и модульного оборудования. В 60-х, на заре космической гонки, руководство выглядело гораздо увереннее. В рестлинге есть приём "двойной Нельсон", обездвиживающий противника, и, похоже, администратор, сам того не зная, применил его по отношению к святая святых американской истории — Лунной программе.

Лунная афера онлайн

После запуска советского спутника, полёта Гагарина и советского же зонда на Луне американцы сосредоточились на попытках вернуть статус самой технологически развитой державы и обратили свой взор на Луну. Президент Джон Кеннеди с полной уверенностью заявил, что США добьются успеха в этом направлении уже к концу 60-х. Тогда же родилась программа "Аполлон", которая велась в спешке и опасении, что СССР снова опередит, ведь Хрущёв отказался от какого бы то ни было сотрудничества, да и Советскую лунную программу засекретил.

В конце 1968 года, когда рядовые американцы наслаждались рождественской суетой, корабль "Аполлон-8" сделал десять витков вокруг Луны. И вот менее чем через год мировая сенсация: "Аполлон-11" с Нилом Армстронгом и ещё двумя астронавтами на борту опустился на Луну, а Армстронг прошёлся по ней, как по своей лужайке, за чем с замиранием сердца следило порядка 500 миллионов землян.

Фото © NASA / Newsmakers

Русские космонавты Леонов и Макаров, а также Быковский и Рукавишников были морально готовы к высадке на Луну с использованием ракеты-носителя "Протон", но руководство подстраховалось и разрешения не дало. И правильно сделало: месяц спустя на всякий случай запущенная без космонавтов ракета "Протон" взорвалась на старте. Вообще, в СССР очень основательно готовились к полёту на Луну, понимая, что сделать это непросто.

Вполне возможно, что свою роль сыграло двоевластие в лице Королёва и Челомея, они возглавляли соревнующиеся ОКБ и пытались любой ценой перетянуть ресурсы на себя. А может, гибель Комарова, а вслед за ним — Гагарина, символа русской космонавтики, в конце 60-х нанесла удар по настрою советского космического гиганта, тут можно только догадываться.

Высадка на Луну — это фильм?

Чтобы всё выглядело правдоподобно, мировой общественности дали нехитрую установку: русские не летят на Луну, потому что технически отстают, а вот американцы — молодцы. Это приняли на веру, и многие считают СССР технологически отсталым и по сей день. Выиграв гонку по лунно-посадочной и лунно-облётной программам, совершив на всякий случай ещё шесть высадок, американцы отказались от развития дорогостоящей программы "Аполлон". Миссия "Аполлон-17" по сбору образцов лунной породы стала последним визитом человека на Луну. В 1972 году свою лунную программу свернул и СССР, и постепенно о позорном проигрыше стали забывать.

Но до сих пор не прекращаются споры на тему, а были ли американцы на Луне, или это всё мистификация и результат талантливой работы Стэнли Кубрика? Оговорка Билла Нельсона "почти по Фрейду" даёт богатую пищу для ума всем фанатам теории заговора.

В 70-х стала популярной версия, согласно которой все высадки американских астронавтов — грамотно сделанный фейк. Что фотографии, киноматериалы, данные телеметрии, радиосигналы и образцы лунных пород — подделки. В 1976 году вышла книга Билла Кейсинга "Мы никогда не были на Луне", где была широко растиражирована конспирологическая версия.

Фото © Nasa / Getty Images

Но Билл не просто человек со стороны. Он работал в компании Rocketdyne, строившей ракетные двигатели для программы Apollo и ракет "Сатурн-5". Его доводы стали классикой: история с американским флагом, раскачивающимся в безвоздушном пространстве Луны, отсутствие звёзд на фото астронавтов, малый размер Земли относительно Луны, фотомонтаж и многое другое. Он же критиковал технический уровень NASA конца 60-х. Позднее к Кейсингу присоединился член британского Королевского фотографического общества Дэвид Перси, указавший на неправильные тени, показывающие, что было как минимум два источника света (а не только Солнце).

Лунный заговор

Версия версией, но в 2009 году вдова Стэнли Кубрика Кристиана рассказала, что ряд сцен к кинохронике о полёте американцев на Луну был доснят в павильоне. И эту информацию подтвердил наш космонавт Алексей Леонов, который, впрочем, считал, что американцы всё-таки были на Луне. Энтузиасты проанализировали материал и пришли к выводу, что таких сцен во всех материалах — 70%. Американский астронавт Брайан О'Лири, не последний человек в науке, официально высказывался, что не уверен на 100% в высадке Нила Армстронга и его коллег на Луну.

Следующий довод в пользу "лунного заговора" — наличие радиационных поясов Ван Аллена, расположенных на пути к Луне. Толщина стенок "Аполлонов" не защищала должным образом астронавтов от дозы от 7500 до 280 000 бэр/сутки, достаточной для развития лучевой болезни. Однако все астронавты, участвовавшие в кампании 1969 года, дожили до преклонных лет. Базз Олдрин, например, жив до сих пор и охотно влезает в драку всякий раз, когда его спрашивают про высадку на Луну. Этот довод приводит довольно популярный в США автор Барт Сибель.

Инженер Рене Ральф также отметил, что выставленные в музее скафандры астронавтов слишком хрупкие для такой радиации и там не хватает как минимум 80-сантиметрового свинцового слоя. И хотя контраргументов не меньше, недавно в США провели опрос , показавший, что десятая часть населения страны придерживается точки зрения "лунного заговора". Трудно представить, что 10% граждан России, к примеру, не верят в полёт Гагарина. Но все доводы учёных, включая снимки, на которых расположены оставленные США модули, не имеют никакого значения, когда такие должностные лица, как директор NASA, допускают оговорки и подвергают высадку на Луну сомнениям. Не исключено, что правда о Лунной программе США раскроется случайно и много лет спустя — как уже бывало со многими тайнами периода холодной войны.

Авторы Сергей Андреев