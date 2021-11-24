Российский бизнес отправил ЕС предложения по пересмотру углеродного налога

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ещё три компании РФ направили Еврокомиссии предложения и замечания по проекту вводимого ЕС углеродного налога. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЕК по налогообложению и таможенным вопросам.

Согласно документам, российский бизнес указывает на такие общие проблемы предложенного регулирования, как потенциальная несовместимость с нормами Всемирной торговой организации (ВТО), нежелание признавать климатические проекты иностранных производителей, учёт не только прямых, но и косвенных выбросов от сырья и комплектующих, а также возможность использования "дефолтных значений" при расчёте углеродного сырья.

Как отметили в РСПП, реализация трансграничного корректирующего углеродного механизма (Carbon Border Adjustment Мechanism, CBAM) "может создать новые барьеры для международной торговли" и нарушить уже существующие цепочки создания стоимости, многие из которых ещё очень уязвимы или только начинают восстанавливаться после негативного влияния пандемии коронавируса. Основные замечания союза заключаются в том, что в нынешней редакции предложенный проект ведёт к нарушению свободной конкуренции между товарами европейского и неевропейского происхождения, что, в свою очередь, может противоречить нормам и правилам ВТО.

"Иностранные производители товаров, подпадающих под действие CBAM, окажутся в гораздо менее благоприятных условиях по сравнению со своими конкурентами в ЕС, которые подпадают под "преференциальные" условия", — резюмировали в РСПП.

Кроме того, в организации подчеркнули, что Евросоюз фактически отказывается от принципа "загрязнитель платит", так как в предложенном регламенте эта обязанность ложится на "уполномоченного декларанта", зарегистрированного в ЕС, в то время как сам парниковый газ выделяется во время производства товаров в стране их происхождения. Также РСПП призывает Евросоюз учитывать в расчёте финальной углеродоёмкости импортируемых товаров результаты добровольных проектов по сокращению или поглощению выбросов.