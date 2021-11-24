Джигурда поддержал инициативу запретить указывать пол виновника ДТП

Эпатажный шоумен и актёр Никита Джигурда поддержал идею о запрете указания пола виновника ДТП. Такое мнение он высказал в беседе с Лайфом.

"Это известная фишка, что многие мужчины за рулём к женщинам относятся скептически, хотя это, естественно, не так. Поскольку есть и женщины — классные водители, и мужики есть шальные. И делать акцент на женщинах не стоит", — сказал артист.

По мнению Джигурды, можно взять статистику ДТП и "доказать цифрами", что женщины совершают меньше аварий, чем представители сильного пола.