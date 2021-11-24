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Джигурда поддержал инициативу запретить указывать пол виновника ДТП

Актёр отметил, что есть классные водители-женщины и "мужики шальные", поэтому делать какие-либо акценты не стоит.

24 ноября, 07:39
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Эпатажный шоумен и актёр Никита Джигурда поддержал идею о запрете указания пола виновника ДТП. Такое мнение он высказал в беседе с Лайфом.

"Это известная фишка, что многие мужчины за рулём к женщинам относятся скептически, хотя это, естественно, не так. Поскольку есть и женщины — классные водители, и мужики есть шальные. И делать акцент на женщинах не стоит", — сказал артист.

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По мнению Джигурды, можно взять статистику ДТП и "доказать цифрами", что женщины совершают меньше аварий, чем представители сильного пола.

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Напомним, с идеей о том, чтобы законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий, выступил общественник и юрист Виталий Бородин. Он отметил, что "за рулём все одинаковы и все равны", а некоторые журналисты "недобросовестно подходят" к этой теме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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