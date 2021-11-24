Врачи назвали четыре напитка, которые наиболее эффективны против холестерина
Речь, разумеется, идёт только о вредных липопротеинах, которые опасны для здоровья.
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Учёные и медики пришли к выводу, что для снижения уровня холестерина в крови не обязательно сидеть на специальных диетах и отказываться от красного мяса, яиц и прочего. Для хорошего самочувствия и здоровья нужно уменьшать количество липопротеинов низкой плотности, из-за которых образуются бляшки и повышается риск инсульта. Липопротеины же высокой плотности вреда организму не наносят, и врачи узнали, как добиться нужного баланса.
Чтобы избавиться от плохого холестерина, необходимо в первую очередь убрать из рациона сладкие газированные напитки, пользу которых учёным так и не удалось обнаружить. Вместо этого стоит перейти на обычную воду — самый простой и дешёвый способ понизить количество вредных липопротеинов, пишет Eat This, Not That. А если душа всё же просит чего-то интересного вместо лимонада — учёные советуют вспомнить об апельсиновом соке. О его пользе при ежедневном употреблении сообщили ещё в 2013 году в журнале Lipids in Health and Disease. Однако выбирать стоит свежевыжатый, а не пакетированный, в котором много сахара и добавок.
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Для любителей чая и кофе тоже найдётся здоровый лайфхак. Врачи рекомендуют переключиться на зелёный чай, о полезных свойствах которого уже давно известно, пишет Nutrition Journal. Зелёный чай не только снижает уровень плохого холестерина, но и улучшает метаболизм, помогает выводить лишнюю воду из организма и придаёт бодрости лучше кофеина. А кофейным фанатам следует перейти на американо и эспрессо, но если напиток без молока не приносит радости, то учёные предлагают заменить его на соевое — так количество липопротеинов низкой плотности заметно снизится.
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