Врачи назвали четыре напитка, которые наиболее эффективны против холестерина

Чтобы избавиться от плохого холестерина, необходимо в первую очередь убрать из рациона сладкие газированные напитки, пользу которых учёным так и не удалось обнаружить. Вместо этого стоит перейти на обычную воду — самый простой и дешёвый способ понизить количество вредных липопротеинов, пишет Eat This, Not That. А если душа всё же просит чего-то интересного вместо лимонада — учёные советуют вспомнить об апельсиновом соке. О его пользе при ежедневном употреблении сообщили ещё в 2013 году в журнале Lipids in Health and Disease. Однако выбирать стоит свежевыжатый, а не пакетированный, в котором много сахара и добавок.