Четыре знака зодиака, у которых невозможно вымолить прощение

С "огненным" Овном шутки плохи. Если кто-то вдруг решит порвать с ним связь, не потрудившись вызвать перед этим на разговор, то это не сойдёт ему с рук. Овны не привыкли просто так отпускать людей, в которых вложили время и силы, поэтому "обидчику" придётся как минимум объяснить своё поведение.

Эмоциональные Раки не столько переживают за себя, сколько за свою семью. Поэтому тому, кто причинит вред их близким, несдобровать. От милого Рачка не останется и следа — задетый за живое представитель этого знака способен жёстко наказать обидчика и не забудет про его проступок.

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При общении с серьёзными Скорпионами лучше быть аккуратнее в словах и поступках и не задевать их чувства, предупреждают звёзды. Они не выносят нечестности, а за обман вам и вовсе не вымолить прощения, пишет Cluber. К представителям этого знака нужно относиться с должным пиететом, а их расположение не расценивать как само собой разумеющееся.