Нутрициолог Фазлыева перечислила продукты, которые нельзя есть перед сном

Врач-нутрициолог Айгуль Фазлыева призвала не употреблять перед сном продукты с высоким гликемическим индексом, потому что они мешают быстро заснуть и вновь будоражат аппетит спустя час после поступления в организм.



"Перед сном нельзя есть сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости. Также надо избегать газированных напитков, фруктовых соков и пива: они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь. Как следствие, в скором времени появляется сильнейшее чувство голода", — уточнила Фазлыева в беседе с "Москвой 24".



Также врач добавила, что красное мясо очень тяжело для усвоения и нагружает печень. Свежие овощи тоже сложно переварить во сне. Лучшим выбором перед погружением в объятия Морфея окажутся ферментированные продукты, такие как квашеная капуста или солёные огурцы. С ними можно подать бобовые — фасоль, горох, чечевицу или нут, но лучше перед готовкой их длительно замачивать.

"Есть версия, что кишечные бактерии превращают волокна бобовых в жирные кислоты, останавливающие воспаление в организме, что препятствует развитию рака и других заболеваний, увеличивает продолжительность жизни", — добавила эксперт.



Врач рекомендует есть на ужин тушёные овощи или зерновые продукты, такие как гречка, киноа или пшёнка. Ещё можно включить в вечерний рацион приготовленную на пару рыбу или индейку, цельнозерновые макароны.



"В идеале заканчивать последний приём пищи надо за три-четыре часа до сна. Но если пришлось припоздниться, то без вреда можно съесть на выбор небольшой кусок твёрдого сыра, одно-два яйца или тушёные овощи. Такая пища легче усваивается, не нагружает организм", — объяснила специалист.



Айгуль Фазлыева подчеркнула, что если организм ночью занимается перевариванием съеденного за поздним ужином, то не выполняет свою функцию обновления и очищения. Чтобы не было желания объедаться на ночь, следует не пропускать завтрак, а обедать лучше до 15:00. При соблюдении правильного питания не будет проблем с лишним весом, дефицитом энергии, преждевременным старением и других.