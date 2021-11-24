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Пушков заявил, что Польше не удастся обвинить Россию в миграционном кризисе

Министр иностранных дел республики Збигнев Рау ранее назвал РФ "режиссёром" миграционного кризиса на границе с Белоруссией, а Минск — исполнителем.

24 ноября, 07:52
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Польша пытается возложить ответственность за миграционный кризис на Россию, но у неё ничего не выйдет. Её готовность обсуждать этот вопрос с Москвой неконструктивна и направлена на повышение статуса страны на мировой арене. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.

"Заявление из Варшавы не несёт в себе ничего конструктивного. Оно призвано показать, что ответственность за кризис с мигрантами лежит на Москве, а также повысить вес Польши в мировых делах. Но не получится: Россия здесь ни при чём", — уточнил российский сенатор.

Пушков напомнил, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель уже пыталась обсудить вопрос с Москвой, но её отправили к Александру Лукашенко. Обратиться к лидеру Белоруссии парламентарий посоветовал и Польше.

"Меркель уже пыталась вовлечь в переговоры по этому вопросу Кремль, но ей предложили беседовать с Лукашенко. Что она и сделала. То же самое можно посоветовать и властям Польши", — заключил политик.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал Россию "режиссёром" миграционного кризиса на белорусско-польской границе, а Минск — исполнителем. Дипломат заявил о готовности Варшавы обсуждать с Москвой текущую ситуацию.

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Ранее европейский дипломат исключил возможность восстановления отношений ЕС и Минска. Как уверен глава Представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель, эту позицию также поддержат Соединённые Штаты и другие "демократические страны".

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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