У Даниила Медведева украли часы за 200 тысяч евро во время финального турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев стал жертвой ограбления во время финального турнира года ATP в Турине. Так, неизвестные украли из его раздевалки часы стоимостью 200 тысяч евро, пишет Il Fatto Quotidiano.

Стоит отметить, что сразу после окончания финального матча Медведев заметил пропажу и написал заявление в полицию. Вернуть ценную вещь в руки владельцу удалось через несколько часов в аэропорту. Обстоятельства инцидента выясняются.