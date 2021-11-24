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У Даниила Медведева украли часы за 200 тысяч евро во время финального турнира АТР

Спортсмен сразу же обратился к полицейским, а ценную вещь ему вернули уже в аэропорту перед вылетом.

24 ноября, 07:56
<p>Фото © ТАСС / EPA / ALESSANDRO DI MARCO</p>

Фото © ТАСС / EPA / ALESSANDRO DI MARCO

Российский теннисист Даниил Медведев стал жертвой ограбления во время финального турнира года ATP в Турине. Так, неизвестные украли из его раздевалки часы стоимостью 200 тысяч евро, пишет Il Fatto Quotidiano.

Стоит отметить, что сразу после окончания финального матча Медведев заметил пропажу и написал заявление в полицию. Вернуть ценную вещь в руки владельцу удалось через несколько часов в аэропорту. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что Медведев проиграл в финале итогового турнира ATP немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6. При этом годом ранее он был победителем данного турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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