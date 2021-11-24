Навальный подал ещё один иск к владимирской ИК-2

Блогер Алексей Навальный подал четвёртый иск к исправительной колонии № 2, расположенной во Владимирской области, где он отбывает наказание. Об этом свидетельствуют материалы картотеки дел Петушинского районного суда.

"Категория дела — прочие (об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц (не являющихся госслужащими) органов, организаций, наделённых отдельными государственными или иными публичными полномочиями)", — отмечается на сайте инстанции.

Как пояснили в органе госвласти РИА "Новости", Навальный намерен обжаловать решение комиссии исправительного учреждения о "постановке его на профилактический учёт как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности". В качестве истца указан сам блогер, а его представителя — Вадим Кобзев. Исковое заявление зарегистрировано 18 ноября, собеседование назначено на 9 декабря.