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Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — "Зенит" в РПЛ

Встреча состоится в воскресенье, 28 ноября, в Москве. Начало — в 20:00 по столичному времени.

24 ноября, 08:42

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Сергей Карасёв назначен главным арбитром центрального матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным арбитром назначен Алексей Амелин. За работу VAR будут отвечать Сергей Иванов и Роман Усачёв.

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Добавим, что матч ЦСКА — "Зенит" состоится 28 ноября в 20:00 по столичному времени на стадионе "ВЭБ-арена" в Москве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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