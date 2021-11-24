Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — "Зенит" в РПЛ
Встреча состоится в воскресенье, 28 ноября, в Москве. Начало — в 20:00 по столичному времени.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Сергей Карасёв назначен главным арбитром центрального матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным арбитром назначен Алексей Амелин. За работу VAR будут отвечать Сергей Иванов и Роман Усачёв.
Добавим, что матч ЦСКА — "Зенит" состоится 28 ноября в 20:00 по столичному времени на стадионе "ВЭБ-арена" в Москве.
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