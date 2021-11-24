А сало русское едят: Украина увеличивает поставки продуктов из России Интернет потрясла новость: оказывается "аграрная сверхдержава" закупает у "страны-агрессора" огурцы. Как показало исследование Лайфа, Украина закупает не только их, но даже сало и "борщовые наборы". 23 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Огурцы, впрочем, Украина импортирует из России уже давно. В прошлом году, несмотря на 10-процентную пошлину и сильную конкуренцию с местными производителями, границу пересекло 16,9 тысячи тонн огурцов, на которых продавцы заработали 4,2 млн долларов. С начала текущего года "иностранцами" стали 10,2 тысячи тонн на 2,6 млн долларов. Кстати, несложно подсчитать, что российские аграрии продают свой зелёный продукт всего лишь за 24–25 центов (17–18 рублей) за кило. Если продукт остался бы в России, это значительно снизило бы цену огурцов на российских прилавках, где их стоимость достигает уже 200 рублей за килограмм и выше.

Но, несмотря на постоянную риторику про "агрессию России" и "вот-вот Путин нападёт", Украина наращивает импорт продуктов от этого самого агрессора. В настоящее время Россия входит в тройку главных внешнеторговых партнёров Незалежной — всего она импортирует товаров из нашей страны на 4,6 млрд долларов в год. Главные импортируемые товары, конечно, энергетические — угли различных марок, сжиженный пропан, нефтепродукты.

Впрочем, в последние годы увеличивается и импорт продуктов. Даже такие, казалось бы, "исконно украинские товары", как сало и овощи для приготовления борща, закупаются в России всё в больших объёмах. Что не мешает Украине чувствовать себя "аграрной сверхдержавой".

Уже в прошлом году на Украину были поставлены рекордные объёмы как свёклы и свинины, так и других продуктов, используемых для приготовления блюд национальной кухни. Не исключено, что в текущем году рекорд вполне может быть побит.

— После введения санкций была запущена довольно мощная госпрограмма по поддержке сельского хозяйства, — отмечает аналитик инвесткомпании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Это и программы льготного кредитования, и прямые субсидии для фермерских хозяйств. Всего в развитие было вложено более трёх миллиардов долларов. И сейчас каждая пятая теплица пятого поколения в мире приходится на Россию.

Конечно, свою роль в развитии этого сектора играет и политика в области тарифов на газ и электричество. Если в России эти тарифы регулируются государством, то Украина вынуждена покупать газ по схеме "Роттердам плюс", то есть рыночная цена на мировых биржах плюс доставка и налоги.

— Если высокие цены на газ и уголь продержатся ещё хотя бы полгода, то что-либо выращивать в теплицах на Украине станет невыгодным, — подчёркивает Щеглов. — Они просто закроются, и образовавшийся дефицит покроют другие страны, в том числе и Россия.

Авторы Александра Баязитова