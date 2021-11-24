МИД уличил США в желании разделить Европу и Россию "маленькой войнушкой"
Для этого Вашингтоном и совершаются манёвры и запугивания в Чёрном море, указал Константин Гаврилов.
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США своими манёврами и запугиваниями в Чёрном море преследуют цель разделить Европу и Россию "маленькой войнушкой", результат которой Вашингтон не волнует. Об этом руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире канала "Россия 24".
"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, — это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти манёвры и запугивания", — пояснил Гаврилов.
Ранее Лайф писал, что США решили провести консультации по Украине и России с союзниками. Американцы хотят сопоставить позиции разных стран по этому вопросу.
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