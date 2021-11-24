МИД уличил США в желании разделить Европу и Россию "маленькой войнушкой"

США своими манёврами и запугиваниями в Чёрном море преследуют цель разделить Европу и Россию "маленькой войнушкой", результат которой Вашингтон не волнует. Об этом руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире канала "Россия 24".

"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, — это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти манёвры и запугивания", — пояснил Гаврилов.