Атомный причал: США намерены пустить в расход Европу при помощи локальной ядерной войны с Россией В роли нападающего может выступить Германия, Нидерланды или Польша, в ответ России придётся вернуть ядерное оружие к западным границам и разместить "Искандеры" на территории Белоруссии в Калининграде. 23 ноября, 21:40 Фото © Cherie A. Thurlby / U.S. Air Force / Getty Images

Ядерная война, согласно военной доктрине США, слишком дорогая, поэтому Америка не готова её начинать. Но в последнее время нашёлся вариант, согласно которому Штаты могли бы применить тактическое ядерное оружие и остаться "невиноватыми". Речь идёт о проведении локальной войны на территории Европы.

Европейский ядерный арсенал США будет пополняться новыми термоядерными авиационными бомбами B61-12. В планах Федерации американских учёных (FAS) произвести от 480 единиц боеприпасов. Известно, что новые снаряды пойдут на замену устаревшим В61-3 и В61-4. Размещение авиабомб планируется начать в 2023–2024 годах, Пентагон выделил на это около двух миллиардов долларов.

Новая разработка будет относиться к тактическому ядерному оружию, предназначена для комплектования стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, а также B-21 Raider, которые только разрабатываются. Кроме того, бомба будет совместима со следующими поколениями истребителей, в том числе с многоцелевым ударным Joint Strike Fighter.

Фото © Cpl. Francisco J. Diaz Jr. / U.S. Marine Corps via Getty Images

Новое оружие вариативно по мощности и может иметь заряд от 0,1 до 20 килотонн, предназначено для применения в том числе и на истребителях F-35, F-16, F-15, F-22 и прочих. В перспективе предполагается, что данный боеприпас будет использован после обмена ядерными ударами, когда баллистические ракеты достигнут своих целей и уцелевшая авиация продолжит свою работу в режиме доминирования и уничтожения.

Для государств, у которых нет своих ядерных сил, эти боеприпасы, конечно, несут прямую угрозу, так как доктрина американцев предполагает нанесение ограниченного ядерного удара в случае возникновения угрозы. Собственно, их удел — маленькая локальная война с применением ЯО. Страны, обладающие комплексными соединениями ПВО, конечно, так просто не возьмёшь, но недаром в носителях этой бомбы значится пара стелс-аппаратов, которые могут вскрыть эшелонированную оборону, не входя в зону действия ПВО. Для России это означает, что теперь любой самолёт можно будет по умолчанию считать тактическим бомбардировщиком и ждать от него самого худшего Алексей Леонков Военный эксперт

Тактическое ядерное вооружение не учитывается и не регулируется никакими договорами, теоретически американцы могут производить тысячи таких боеприпасов в год, считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

— Данное обстоятельство во многом и является предтечей того, что в Калининградской области, а может, и в Белоруссии, тоже будут выставлены комплексы "Искандер", способные загасить ракетным ударом неприятеля. Кроме того, активность НАТО нам помогут охладить комплексы С-300 и С-400, развёрнутые в западном военном округе, так что не думаю, что до нас истребители и бомбардировщики смогут долететь с этим оружием. Конечно, и у нас самих есть подобные боеприпасы, есть и для ствольной артиллерии, есть ракеты, торпеды, они, повторюсь, не регулируются в договорах, — подчеркнул Литовкин.

Он добавил, что Россия воспринимает оснащение территории Европы тактическим ядерным оружием как критическую ситуацию, так как взаимная неофициальная договорённость предполагала, что всё оружие будет находиться на складах. Россия выполнила свои обязательства и перенесла его подальше от границ, в глубину страны. Однако США разместили его в Европе. Учитывая, что договор был джентльменский, то выполнять они его не торопятся.

Сегодня Европа располагает примерно 150 американскими ядерными бомбами. Запасы России, по данным американских специалистов, достигают 2500 ядерных тактических зарядов. Как полагает военный эксперт Константин Сивков, в условиях, когда США озаботились наращиванием ядерного оружия, противостоять им в малых конфликтах, в которых может рассматриваться возможность применения данного вооружения, становится всё сложнее.

Фото © Michael Ammons / U.S. Air Force / Getty Images

— США не собираются сами наносить удары. Недавно генсек НАТО Столтенберг заявил, что дал санкцию на применение этих бомб с немецких истребителей "Торнадо" и F-16, которые прошли модернизацию и адаптированы под использование этого вооружения. По сути, это уже не американское, а гибридное оружие, так как боеприпас из США, но носитель из Германии. Они таким образом пытаются вывести себя из-под возможного ответного удара, по принципу "вы тут воюйте, а мы за океаном посидим". Это и есть американская концепция, и она является логичным продолжением философии гибридных войн. Суть всё та же — чужими руками решать свои проблемы, поставляя вооружение и боеприпасы силам, которые действуют против выбранной Пентагоном жертвы, — заявил Сивков.

Он добавил, что при таком раскладе США остаются в стороне и не несут ни материальных, ни экономических потерь — всё списывается на третьи страны. По его словам, можно говорить, что американцы впервые вносят в дискурс такое явление, как "гибридная ядерная война", в котором прокси-силами выступают не бородатые моджахеды и террористы, а вполне респектабельные европейские страны вроде Германии или Голландии, становящиеся расходным материалом для достижения поставленных целей.

Авторы Никита Юрченко