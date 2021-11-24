В России за сутки зафиксировали 1240 смертей из-за коронавируса
Всего с начала пандемии в стране умерло 267 819 пациентов с подтверждённым диагнозом CoViD-19.
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За последние сутки в России от последствий коронавируса умерло 1240 человек. Такие цифры приводит в среду федеральный оперативный штаб. Вчера эта цифра была побольше — 1243 человека. Всего с начала пандемии в стране умерло 267 819 пациентов с подтверждённым диагнозом CoViD-19.
Ранее Лайф писал, что в России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Цифра считается минимальной с 16 октября. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране заразилось 9 434 393 человека.
А ранее врачи 11 российских больниц написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит ковид.
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