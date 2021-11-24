В России за сутки зафиксировали 1240 смертей из-за коронавируса

За последние сутки в России от последствий коронавируса умерло 1240 человек. Такие цифры приводит в среду федеральный оперативный штаб. Вчера эта цифра была побольше — 1243 человека. Всего с начала пандемии в стране умерло 267 819 пациентов с подтверждённым диагнозом CoViD-19.

Ранее Лайф писал, что в России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Цифра считается минимальной с 16 октября. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране заразилось 9 434 393 человека.