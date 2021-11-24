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"Слышь, тебе в рыло дать?": В Краснодаре противница масок обматерила водителя и ударила ребёнка

Видеозаписью уже заинтересовались в полиции, сейчас устанавливается личность разъярённой женщины. За дебош ей грозит статья о мелком хулиганстве.

24 ноября, 11:26

Скриншот © Telegram/SHOT

Пассажирка-антимасочница из Краснодара обматерила водителя и ударила ребёнка. Видео © Telegram/SHOT

В Краснодаре пассажирка автобуса закатила истерику после просьбы водителя надеть маску. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сначала женщина грубо выражалась и кричала, а потом и вовсе не понятно зачем ударила по голове рядом сидящего ребёнка.

На кадрах видно, как пассажирка, держа в руке маску, кричит, что якобы уже надела её на себя. Параллельно она возмущается из-за того, что водитель стал снимать происходящее на видео.

"Слышь, тебе в рыло дать? Козёл <...> Сейчас до "Сбербанка" побежишь, щенок. Ты кто такой, что ты тут делаешь?", — кричала дебоширка мужчине.

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После перепалки женщина пробралась к выходу и напоследок ударила маской по голове рядом сидящего ребёнка. На вопрос водителя, зачем она это сделала, истеричка просто молча покинула автобус.

Видеозаписью уже заинтересовались в полиции, сейчас устанавливается личность разъярённой пассажирки. За дебош ей грозит статья о мелком хулиганстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что водитель автобуса в Воронеже жёстко вытолкнул из салона пассажирку и лишился работы. В мэрии заметили, что обматеривший женщину мужчина должен был стерпеть провокации или вызвать полицию, но никак не вступать в прямой конфликт.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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