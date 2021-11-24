"Слышь, тебе в рыло дать?": В Краснодаре противница масок обматерила водителя и ударила ребёнка
Видеозаписью уже заинтересовались в полиции, сейчас устанавливается личность разъярённой женщины. За дебош ей грозит статья о мелком хулиганстве.
Скриншот © Telegram/SHOT
Пассажирка-антимасочница из Краснодара обматерила водителя и ударила ребёнка. Видео © Telegram/SHOT
В Краснодаре пассажирка автобуса закатила истерику после просьбы водителя надеть маску. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сначала женщина грубо выражалась и кричала, а потом и вовсе не понятно зачем ударила по голове рядом сидящего ребёнка.
На кадрах видно, как пассажирка, держа в руке маску, кричит, что якобы уже надела её на себя. Параллельно она возмущается из-за того, что водитель стал снимать происходящее на видео.
"Слышь, тебе в рыло дать? Козёл <...> Сейчас до "Сбербанка" побежишь, щенок. Ты кто такой, что ты тут делаешь?", — кричала дебоширка мужчине.
После перепалки женщина пробралась к выходу и напоследок ударила маской по голове рядом сидящего ребёнка. На вопрос водителя, зачем она это сделала, истеричка просто молча покинула автобус.
Видеозаписью уже заинтересовались в полиции, сейчас устанавливается личность разъярённой пассажирки. За дебош ей грозит статья о мелком хулиганстве.
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Ранее Лайф рассказывал, что водитель автобуса в Воронеже жёстко вытолкнул из салона пассажирку и лишился работы. В мэрии заметили, что обматеривший женщину мужчина должен был стерпеть провокации или вызвать полицию, но никак не вступать в прямой конфликт.
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