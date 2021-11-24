Пассажирка-антимасочница из Краснодара обматерила водителя и ударила ребёнка. Видео © Telegram/SHOT

В Краснодаре пассажирка автобуса закатила истерику после просьбы водителя надеть маску. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сначала женщина грубо выражалась и кричала, а потом и вовсе не понятно зачем ударила по голове рядом сидящего ребёнка.

На кадрах видно, как пассажирка, держа в руке маску, кричит, что якобы уже надела её на себя. Параллельно она возмущается из-за того, что водитель стал снимать происходящее на видео.

"Слышь, тебе в рыло дать? Козёл <...> Сейчас до "Сбербанка" побежишь, щенок. Ты кто такой, что ты тут делаешь?", — кричала дебоширка мужчине.

После перепалки женщина пробралась к выходу и напоследок ударила маской по голове рядом сидящего ребёнка. На вопрос водителя, зачем она это сделала, истеричка просто молча покинула автобус.

Видеозаписью уже заинтересовались в полиции, сейчас устанавливается личность разъярённой пассажирки. За дебош ей грозит статья о мелком хулиганстве.