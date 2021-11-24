Экс-тренер "Зенита" Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Италии и бывший наставник "Зенита" Роберто Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом в "Твиттере" рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, Манчини отказал "манкунианцам", так как намерен выйти со сборной Италии на чемпионат мира в Катар. При этом действующих чемпионов Европы ждут стыковые матчи.