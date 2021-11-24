Экс-тренер "Зенита" Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"
Ранее стало известно, что от работы в британской команде отказался француз Зинедин Зидан.
Фото © ТАСС / АР / Antonio Calanni
Главный тренер сборной Италии и бывший наставник "Зенита" Роберто Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом в "Твиттере" рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.
По данным источника, Манчини отказал "манкунианцам", так как намерен выйти со сборной Италии на чемпионат мира в Катар. При этом действующих чемпионов Европы ждут стыковые матчи.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер покинул свой пост. Поводом для этого стали плачевные результаты команды в последних матчах. Исполнять обязанности наставника будет легендарный в прошлом полузащитник Майкл Каррик. При этом занять вакантный пост уже отказался француз Зинедин Зидан.
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