"Я согласен с футболистами "Мальмё", что наказание было неправильным. Я был в похожей ситуации на чемпионате Европы. Я не знаю, как, будучи защитником, прыгать в такой позиции, нельзя делать этого с опущенными руками, надо защищаться. Это было хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень", — заметил Ловрен.