"Судья показал низкий уровень": Ловрен назвал ошибочным пенальти в ворота "Мальмё", который принёс ничью "Зениту"
Напомним, благодаря этому результату клуб из Северной столицы сумел гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Фото © ФК "Зенит"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен назвал ошибочным второй пенальти в ворота "Мальмё" в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Слова игрока сине-бело-голубых приводит газета Aftonbladet со ссылкой на C More.
"Я согласен с футболистами "Мальмё", что наказание было неправильным. Я был в похожей ситуации на чемпионате Европы. Я не знаю, как, будучи защитником, прыгать в такой позиции, нельзя делать этого с опущенными руками, надо защищаться. Это было хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень", — заметил Ловрен.
Спаслись в добавленное время: "Зенит" сыграл вничью с "Мальмё" и гарантировал себе попадание в Лигу Европы
Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Мальмё" — 1:1. Решающий мяч питерцы забили в самом конце встречи, после назначенного пенальти. Стоит отметить, что он был вторым в игре в ворота шведской команды. В итоге "Зенит" гарантировал себе третье место в группе и попадание в Лигу Европы.
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