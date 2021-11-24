Нападающий Иван Игнатьев заявил, что думает об уходе из "Рубина" в связи с отсутствием игровой практики. Об этом спортсмен написал на своей странице в "Инстаграме".

"Есть такое желание. Всё будет зависеть от предложений. И позиции клуба", — ответил Игнатьев на соответствующий вопрос подписчика.

В ходе общения с подписчиками он также признался, что мечтает когда-нибудь вернуться в "Краснодар", воспитанником которого и является. Добавим, что в "Рубин" он перешёл в 2020 году. За это время он провёл 38 матчей, в которых забил три мяча.