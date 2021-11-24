"Всё будет зависеть от предложений": Форвард Игнатьев заявил, что хочет покинуть "Рубин"
Игроком казанского клуба он стал в начале 2020 года. За это время он провёл 38 матчей и забил три гола.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Нападающий Иван Игнатьев заявил, что думает об уходе из "Рубина" в связи с отсутствием игровой практики. Об этом спортсмен написал на своей странице в "Инстаграме".
"Есть такое желание. Всё будет зависеть от предложений. И позиции клуба", — ответил Игнатьев на соответствующий вопрос подписчика.
В ходе общения с подписчиками он также признался, что мечтает когда-нибудь вернуться в "Краснодар", воспитанником которого и является. Добавим, что в "Рубин" он перешёл в 2020 году. За это время он провёл 38 матчей, в которых забил три мяча.
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