Карима Бензема признали виновным в шантаже экс-игрока "Динамо" Вальбуэна

Версальский суд Парижа признал виновным нападающего "Реала" и сборной Франции Карима Бензема в попытке шантажа экс-игрока московского "Динамо" Матьё Вальбуэна. Об этом пишет Get French football news.

Инцидент произошёл в 2015 году, когда Бензема подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, которые грозились выложить в Сеть интимное видео с полузащитником. Отметим, что оба игрока из-за скандала были отлучены от сборной Франции на Евро-2016.