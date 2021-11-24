Карима Бензема признали виновным в шантаже экс-игрока "Динамо" Вальбуэна
Отметим, что скандальная история произошла несколько лет назад, а из-за неё оба футболиста не сыграли на Евро-2016.
Фото © ТАСС / L.Urman/Starface via ZUMA Press, imago images / ANE Edition
Версальский суд Парижа признал виновным нападающего "Реала" и сборной Франции Карима Бензема в попытке шантажа экс-игрока московского "Динамо" Матьё Вальбуэна. Об этом пишет Get French football news.
Инцидент произошёл в 2015 году, когда Бензема подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, которые грозились выложить в Сеть интимное видео с полузащитником. Отметим, что оба игрока из-за скандала были отлучены от сборной Франции на Евро-2016.
Добавим, что Бензема получил наказание в виде лишения свободы на один год условно, а также штраф в размере 75 тысяч евро.
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