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Карима Бензема признали виновным в шантаже экс-игрока "Динамо" Вальбуэна

Отметим, что скандальная история произошла несколько лет назад, а из-за неё оба футболиста не сыграли на Евро-2016.

24 ноября, 09:22
<p>Фото © ТАСС / L.Urman/Starface via ZUMA Press, imago images / ANE Edition</p>

Фото © ТАСС / L.Urman/Starface via ZUMA Press, imago images / ANE Edition

Версальский суд Парижа признал виновным нападающего "Реала" и сборной Франции Карима Бензема в попытке шантажа экс-игрока московского "Динамо" Матьё Вальбуэна. Об этом пишет Get French football news.

Инцидент произошёл в 2015 году, когда Бензема подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, которые грозились выложить в Сеть интимное видео с полузащитником. Отметим, что оба игрока из-за скандала были отлучены от сборной Франции на Евро-2016.

Тюрьма для Бензема. Звезду "Реала" грозятся посадить за старый скандал с интимным видео

Тюрьма для Бензема. Звезду "Реала" грозятся посадить за старый скандал с интимным видео

Добавим, что Бензема получил наказание в виде лишения свободы на один год условно, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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