НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Правоохранители задержали бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова

Он и ряд других боссов клуба являются фигурантами уголовных дел о хищении и растрате субсидий, выделявшихся на развитие команды.

24 ноября, 10:52

Фото © fc-tambov.ru

Бывший спортивный директор ФК "Тамбов" Павел Худяков задержан правоохранителями в связи с целым рядом уголовных дел. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, Худяков, как и ряд других боссов клуба, является фигурантом уголовных дел, связанных с хищением денег, которые выделялись администрацией Тамбовского региона на развитие команды.

Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Добавим, что футбольный клуб "Тамбов" прекратил своё существование по окончании сезона 2020/2021 РПЛ. Команда с большим трудом сумела завершить чемпионат страны, заняв последнее место и оставив после себя огромное количество долгов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1