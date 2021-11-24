Правоохранители задержали бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова

Бывший спортивный директор ФК "Тамбов" Павел Худяков задержан правоохранителями в связи с целым рядом уголовных дел. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, Худяков, как и ряд других боссов клуба, является фигурантом уголовных дел, связанных с хищением денег, которые выделялись администрацией Тамбовского региона на развитие команды.