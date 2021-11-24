Правоохранители задержали бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова
Он и ряд других боссов клуба являются фигурантами уголовных дел о хищении и растрате субсидий, выделявшихся на развитие команды.
Фото © fc-tambov.ru
Бывший спортивный директор ФК "Тамбов" Павел Худяков задержан правоохранителями в связи с целым рядом уголовных дел. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
По информации издания, Худяков, как и ряд других боссов клуба, является фигурантом уголовных дел, связанных с хищением денег, которые выделялись администрацией Тамбовского региона на развитие команды.
Добавим, что футбольный клуб "Тамбов" прекратил своё существование по окончании сезона 2020/2021 РПЛ. Команда с большим трудом сумела завершить чемпионат страны, заняв последнее место и оставив после себя огромное количество долгов.
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