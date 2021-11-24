Агент Вагнера Лава вновь заявил, что футболист может вернуться в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА после того, как покинет казахстанский "Кайрат". Об этом агент игрока Эвандро Феррейра заявил Sport24.

"Вагнер ещё не решил, куда будет переходить. Возвращение в Россию и ЦСКА? Всё возможно. Произойти может что угодно", — заявил представитель нападающего.