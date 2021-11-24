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Агент Вагнера Лава вновь заявил, что футболист может вернуться в ЦСКА

В ближайшее время он покинет казахстанский "Кайрат", с которым у него скоро закончится контракт.

24 ноября, 10:25

Фото © ТАСС / Алексей Иванов

Бразильский нападающий Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА после того, как покинет казахстанский "Кайрат". Об этом агент игрока Эвандро Феррейра заявил Sport24.

"Вагнер ещё не решил, куда будет переходить. Возвращение в Россию и ЦСКА? Всё возможно. Произойти может что угодно", — заявил представитель нападающего.

"Идеальный финал карьеры": Агент Вагнера Лава допустил возвращение бразильского форварда в ЦСКА

"Идеальный финал карьеры": Агент Вагнера Лава допустил возвращение бразильского форварда в ЦСКА

Добавим, что сейчас Вагнер Лав является игроком "Кайрата". Однако недавно стало известно, что он покинет команду после окончания контракта в декабре текущего года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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