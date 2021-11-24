Агент Вагнера Лава вновь заявил, что футболист может вернуться в ЦСКА
В ближайшее время он покинет казахстанский "Кайрат", с которым у него скоро закончится контракт.
Фото © ТАСС / Алексей Иванов
Бразильский нападающий Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА после того, как покинет казахстанский "Кайрат". Об этом агент игрока Эвандро Феррейра заявил Sport24.
"Вагнер ещё не решил, куда будет переходить. Возвращение в Россию и ЦСКА? Всё возможно. Произойти может что угодно", — заявил представитель нападающего.
Добавим, что сейчас Вагнер Лав является игроком "Кайрата". Однако недавно стало известно, что он покинет команду после окончания контракта в декабре текущего года.
Футбол. Интересное по теме
"Судья показал низкий уровень": Ловрен назвал ошибочным пенальти в ворота "Мальмё", который принёс ничью "Зениту"
сегодня в 09:28
Карима Бензема признали виновным в шантаже экс-игрока "Динамо" Вальбуэна
сегодня в 09:22
"Всё будет зависеть от предложений": Форвард Игнатьев заявил, что хочет покинуть "Рубин"
сегодня в 09:11
Комментариев: 0