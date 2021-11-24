Пользователям некоторых сервисов стала доступна авторизация через ЕСИА
В ближайшее время к ним присоединятся "Авито" и ряд других. Всего же в проекте на данный момент десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.
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Сервисы "Авто.ру", hh.ru и ЦИАН запустили авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Отмечается, что пользователи этих ресурсов смогут воспользоваться подобной возможностью входа в рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года. В ближайшее время к ним присоединятся "Авито", "Петербургская сбытовая компания", сервис поиска недвижимости "Этажи" и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединилось десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.
"Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях", — отметил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами министерства Александр Смирнов.
При такой схеме взаимодействия физических и юридических лиц на базе государственной информационной системы, которой является ЕСИА, данные граждан останутся под защитой государства, а пользователь сможет сам решать, какому сервису, в каком объёме и для каких целей он готов предоставить сведения о себе, а также при желании отозвать право на обработку персональных данных.
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