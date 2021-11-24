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Павла Грудинина обвинили в краже унитазов из Дворца культуры в совхозе имени Ленина

Работники предприятия объяснили вывоз туалетов тем, что здание стоит без отопления и на холоде они могут лопнуть.

24 ноября, 11:16

Фото © "Ридус"

Бизнесмена Павла Грудинина обвинили в краже унитазов из Дворца культуры, находящегося в ЗАО "Совхоз имени Ленина". Копии открытого письма местных жителей к сотрудникам одноимённого предприятия появились на улицах посёлка. Об этом сообщает издание "Ридус".

Так, сотрудники предприятия вломились в здание, в котором ещё с прошлой зимы не проводятся занятия, и под предлогом отсутствия отопления вывезли унитазы. Работников просят не выполнять приказы Грудинина, даже при условии риска увольнения и преследования.

"Несмотря на это мы просим вас отказаться от выполнения тех его приказов, которые наносят вред посёлку. Вы стали заложниками истерик П.Н. Грудинина, который не смог сам решить хозяйственные вопросы и споры и втянул в свои сомнительные дела рабочих ЗАО "Совхоз имени Ленина" и их семьи", — сказано в тексте обращения.

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Уточняется, что ситуацию вокруг Дворца культуры Грудинин искусственно превратил в политическую тему. Так, в здании отсутствуют все коммуникации и полностью уничтожена пожарная сигнализация и покрытие на сцене, однако ремонтные работы там проводить не планируют.

Ранее Лайф рассказывал, что Павел Грудинин оспорит решение суда о возврате 148 миллионов премий в совхоз имени Ленина. В сделку также входили сын бизнесмена и двое сотрудников совхоза — исполнительный директор и экономист.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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