Депутат ГД Вассерман раскритиковал предложение запретить указывать пол виновника ДТП

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман считает, что инициатива о запрете указывать пол виновника ДТП может привести к опасным последствиям. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с Лайфом.

"Это приведёт к тому, что в массовом сознании подобные события будут приписывать стигматизированной категории. То есть тем, кто в массовом сознании уже выделен. <...> Все ДТП будут приписывать женщинам. Так что это предложение равно нелепое и равно опасное", — отметил парламентарий.