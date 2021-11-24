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Депутат ГД Вассерман раскритиковал предложение запретить указывать пол виновника ДТП

"Нелепая" инициатива приведёт к тому, что в массовом сознании подобные события будут приписываться стигматизированной категории, уверен член нижней палаты парламента.

24 ноября, 11:08

Анатолий Вассерман. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман считает, что инициатива о запрете указывать пол виновника ДТП может привести к опасным последствиям. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с Лайфом.

"Это приведёт к тому, что в массовом сознании подобные события будут приписывать стигматизированной категории. То есть тем, кто в массовом сознании уже выделен. <...> Все ДТП будут приписывать женщинам. Так что это предложение равно нелепое и равно опасное", — отметил парламентарий.

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Он добавил, что, если дело дойдёт до публичного обсуждения, он будет выступать против этой инициативы.

Напомним, с идеей о том, чтобы законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий, выступил общественник и юрист Виталий Бородин. Он отметил, что "за рулём все одинаковы и все равны", а некоторые журналисты "недобросовестно подходят" к этой теме. Ранее эту инициативу уже поддержали депутат Госдумы Светлана Бессараб, а также актёр и шоумен Никита Джигурда. К слову, он отметил, что есть классные водители-женщины и "мужики шальные", поэтому делать какие-либо акценты не стоит.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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