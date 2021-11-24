Депутат Бессараб поддержала идею запретить указывать пол виновников ДТП
Парламентарий отметила, что женщинам на дорогах уделяют больше внимания, чем мужчинам, хотя, как показывает практика, представители сильного пола чаще устраивают аварии.
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У административных правонарушений и преступлений нет ни пола, ни национальности. Таким мнением поделилась с Лайфом депутат Госдумы, член Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу о запрете указывать пол виновников ДТП.
"Если посмотреть в целом по количеству водителей женщин и мужчин, то, как показывает практика, на самом деле женщины чаще неправильно паркуются (ошибки, которые приводят к собственным убыткам, что говорится), но мужчины чаще совершают аварии в силу того, что, может быть, менее внимательны", — отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что на дорогах женщинам всегда уделяется больше внимания, чем мужчинам. По мнению Бессараб, это уже устаревшее мнение. Она добавила, что поддержала бы озвученную инициативу.
Напомним, с идеей о том, чтобы законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий, выступил общественник и юрист Виталий Бородин. Он отметил, что "за рулём все одинаковы и все равны", а некоторые журналисты "недобросовестно подходят" к этой теме.
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