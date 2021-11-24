Депутат Бессараб поддержала идею запретить указывать пол виновников ДТП

У административных правонарушений и преступлений нет ни пола, ни национальности. Таким мнением поделилась с Лайфом депутат Госдумы, член Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу о запрете указывать пол виновников ДТП.

"Если посмотреть в целом по количеству водителей женщин и мужчин, то, как показывает практика, на самом деле женщины чаще неправильно паркуются (ошибки, которые приводят к собственным убыткам, что говорится), но мужчины чаще совершают аварии в силу того, что, может быть, менее внимательны", — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что на дорогах женщинам всегда уделяется больше внимания, чем мужчинам. По мнению Бессараб, это уже устаревшее мнение. Она добавила, что поддержала бы озвученную инициативу.