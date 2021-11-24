Песков считает, что работа с противниками прививок не должна превращаться в атаку на ведьм
Одно дело — аргументированно высказывать собственную точку зрения, другое — призывать к чему-либо, считает представитель Кремля.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр
С антипрививочниками следует работать спокойно и сбалансированно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя сообщение о поручении Росздравнадзора своим органам в регионах направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от ковида, представитель Кремля ответил, что это не является прерогативой Администрации Президента России. По его словам, одно дело — аргументированно высказывать собственную точку зрения, а другое — призывать к чему-либо. "Это всё, что может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт", — отметил Песков.
"Безусловно, было бы плохо это всё в атаку на ведьм превращать. Здесь, конечно, нужен очень спокойный, трезвый, сбалансированный подход", — считает представитель Кремля.
Ранее вирусолог Александр Лукашев высказал идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента в медучреждении, которое обходится примерно в 200 тысяч рублей. Вслед за ним бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков призвал сажать антипрививочников в тюрьму. Вместе с тем на днях СМИ писали, что Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру.
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