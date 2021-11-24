Песков считает, что работа с противниками прививок не должна превращаться в атаку на ведьм

Комментируя сообщение о поручении Росздравнадзора своим органам в регионах направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от ковида, представитель Кремля ответил, что это не является прерогативой Администрации Президента России. По его словам, одно дело — аргументированно высказывать собственную точку зрения, а другое — призывать к чему-либо. "Это всё, что может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт", — отметил Песков.