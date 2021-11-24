Илон Маск продал акций Tesla ещё на $1 млрд

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал ещё один пакет акций компании, общая стоимость которых превышает 1 миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на нормативные документы.

Согласно официальным отчётам, Маск совершил сделку по продаже ещё 934 091 акции за 1,05 миллиарда долларов. Как уточняется, он продаёт ценные бумаги своей компании третью неделю подряд.

В общей сложности он избавился от 9,2 миллиона акций Tesla, заработав при этом около 9,9 миллиарда долларов, с тех пор, как провёл опрос в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании. Чтобы достичь этого порога, Маску потребуется продать около 17 миллионов акций, или около 1,7% выпущенных акций Tesla.

Ранее Лайф сообщал, что Маск потерял 50 млрд долларов за 2 дня из-за голосования в Twitter об акциях Tesla. Отрыв Маска в списке богатейших людей мира от основателя компании Amazon Джеффа Безоса сократился до 83 миллиардов. Кроме того, токены компании упали почти на 7% после окончания голосования Маска о продаже акций.