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Илон Маск продал акций Tesla ещё на $1 млрд

В общей сложности бизнесмен избавился от 9,2 млн ценных бумаг с тех пор, как провёл опрос в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании.

24 ноября, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB</p>

Фото © ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал ещё один пакет акций компании, общая стоимость которых превышает 1 миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на нормативные документы.

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Согласно официальным отчётам, Маск совершил сделку по продаже ещё 934 091 акции за 1,05 миллиарда долларов. Как уточняется, он продаёт ценные бумаги своей компании третью неделю подряд.

В общей сложности он избавился от 9,2 миллиона акций Tesla, заработав при этом около 9,9 миллиарда долларов, с тех пор, как провёл опрос в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании. Чтобы достичь этого порога, Маску потребуется продать около 17 миллионов акций, или около 1,7% выпущенных акций Tesla.

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Ранее Лайф сообщал, что Маск потерял 50 млрд долларов за 2 дня из-за голосования в Twitter об акциях Tesla. Отрыв Маска в списке богатейших людей мира от основателя компании Amazon Джеффа Безоса сократился до 83 миллиардов. Кроме того, токены компании упали почти на 7% после окончания голосования Маска о продаже акций.

Напомним, ранее основатель Tesla Илон Маск спросил в "Твиттере", стоит ли ему продавать акции компании. По словам предпринимателя, в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому он и предложил продать 10% своих ценных бумаг. Пользователи проголосовали за продажу.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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