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Песков не увидел повода для излишнего алармизма из-за ослабления рубля

Как отметил официальный представитель Кремля, ЦБ и кабмин сохраняют все меры для поддержания макростабильности.

24 ноября, 10:12
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не видит поводов для излишнего алармизма из-за некоторого ослабления курса рубля. Он также отметил, что в правительстве делают всё необходимое для поддержания макростабильности.

Песков: Рост цен мог быть ещё больше, если бы не действия кабмина и ЦБ

Песков: Рост цен мог быть ещё больше, если бы не действия кабмина и ЦБ

"Наш Центробанк, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане всё нормально. Поэтому в данном случае мы не видим поводов для излишнего алармизма", — сказал представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле отказались вмешиваться в решения ЦБ о ключевой ставке. Связано это с тем, что регулятор исходит из необходимости обеспечивать макростабильность экономики.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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