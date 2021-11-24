Песков не увидел повода для излишнего алармизма из-за ослабления рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не видит поводов для излишнего алармизма из-за некоторого ослабления курса рубля. Он также отметил, что в правительстве делают всё необходимое для поддержания макростабильности.

"Наш Центробанк, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане всё нормально. Поэтому в данном случае мы не видим поводов для излишнего алармизма", — сказал представитель Кремля.