Песков не увидел повода для излишнего алармизма из-за ослабления рубля
Как отметил официальный представитель Кремля, ЦБ и кабмин сохраняют все меры для поддержания макростабильности.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не видит поводов для излишнего алармизма из-за некоторого ослабления курса рубля. Он также отметил, что в правительстве делают всё необходимое для поддержания макростабильности.
"Наш Центробанк, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане всё нормально. Поэтому в данном случае мы не видим поводов для излишнего алармизма", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что в Кремле отказались вмешиваться в решения ЦБ о ключевой ставке. Связано это с тем, что регулятор исходит из необходимости обеспечивать макростабильность экономики.
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