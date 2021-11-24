Песков уличил США в желании приватизировать слово "демократия"

"Они пытаются приватизировать слово "демократия". То есть [в их представлении] демократией является только то, что соответствует понимаю Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно. Такого, собственно, и нет", — сказал пресс-секретарь главы государства, комментируя декабрьский "Саммит за демократию".