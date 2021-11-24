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Песков уличил США в желании приватизировать слово "демократия"

Вашингтон пытается навязать другим столицам собственное видение. Так быть не может и не должно, сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя декабрьский "Саммит за демократию".

24 ноября, 10:07

Фото © Pixabay

США стараются приватизировать термин "демократия" и навязать другим странам своё представление об этом понятии, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они пытаются приватизировать слово "демократия". То есть [в их представлении] демократией является только то, что соответствует понимаю Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно. Такого, собственно, и нет", — сказал пресс-секретарь главы государства, комментируя декабрьский "Саммит за демократию".

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Ранее Лайф писал, что США пригласили на "Саммит за демократию" 110 делегаций. Нет в числе приглашённых России и Китая, а вот Тайвань среди участников значится. Не обошлось там и без Украины.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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