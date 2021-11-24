Песков раскрыл, какие темы Путин и Вучич обсудят на встрече в Сочи
Сербский лидер отметил, что в ходе переговоров с президентом РФ будет подписан ряд документов о сотрудничестве. Также будет поднят вопрос о поставках "Спутника лайт" в республику.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем, которые пройдут в Сочи в четверг, 25 ноября.
"Это важные переговоры с нашим союзником, другом. Наши отношения носят двусторонний характер. Они весьма объёмные с точки зрения пунктов двустороннего сотрудничества, взаимодействия. <...> Что касается газа, то мы слышали заявления Вучича. И можно предположить, что вопрос будет на повестке дня", — сказал журналистам представитель Кремля.
Кроме того, лидеры двух стран обсудят неспокойную ситуацию на Балканах и обменяются мнениями по не менее тревожной международной обстановке, отметил Песков. Также, по его словам, будет затронута тема борьбы с пандемией коронавируса.
В свою очередь сербский лидер заявил, что в ходе переговоров с Путиным будет подписан ряд документов о сотрудничестве в период с 2021 по 2026 год. По словам Вучича, он намерен поднять вопрос о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" в республику.
Ранее Вучич уже выражал обеспокоенность по поводу ситуации на энергорынке Европы. Кроме того, он попросил Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии.
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